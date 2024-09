Imagine Dragons apresenta 'rock' calculado até demais no Rock in Rio

"Quanto mais tentamos, mais falhamos / Mas, depois de tudo, você ainda está aqui comigo". Esses versos, tirados da primeira música do show do Imagine Dragons ("Fire in These Hills"), foram também o momento mais honesto da apresentação que fechou a segunda noite do Rock in Rio 2024. A banda faz música para extrair reações pavlovianas de seu público, como estímulos a um reflexo condicionado. O pior é que o povo responde conforme programado. A maior, ou talvez única surpresa, foram as alterações pontuais em relação ao setlist padrão da atual turnê. Concessões ao público brasileiro abrangeram músicas dos primeiros discos, como "Shots" ou "Tiptoe". "Os anos passam e vocês continuam cantando as mesmas velhas canções", reconhece o vocalista Dan Reynolds. Esas mudanças não significam que o espetáculo seja menos calculado. Na realidade, é tão espontâneo quanto um gráfico de linhas extraído de uma planilha de Excel, com picos e vales matematicamente previstos.

ESQUEMÁTICO

Se você já ouviu um hit do Imagine Dragons, já ouviu todos. O grupo repete a mesma dinâmica intensa em praticamente todas as composições. A intenção é invocar energia e tensão, só que o excesso só causa cansaço. Até tentam variar, mas retornam à fórmula logo. "Shots", que começa sutil, depois sucumbe ao melodramático... e por fim, ao bombástico. O mesmo roteiro é seguido em "Whatever It Takes", "Bad Liar" etc.

FAROFANDO

"LOOM", o mais recente álbum (2024), fincou o grupo firmemente no terreno da farofa. Músicas grudentas como "Take Me to the Beach", "Wake Up" e "Nice to Meet You" poderiam estar, sem muitos retoques, no repertório de Katy Perry ou de Halsey. Se bem que o mesmo pode ser dito de sucessos anteriores como "Thunder" ou "Bones". Enfim.