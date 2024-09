Estrela da Casa: Matheus diz que se preocupa com futuro de relação com Unna

Matheus Torres contou que pensa constantemente em seu relacionamento com Unna X após o fim de Estrela da Casa (Globo).

O que aconteceu

Matheus confessou que seu futuro com Unna X o deixa receoso. Ele expôs alguns questionamentos que costuma fazer a si mesmo.

Matheus: "Eu consigo não ficar ansioso [pensando] se eu vou ou não manter alguma coisa com as pessoas lá fora. Eu deixo para a vida mostrar se nossas relações continuarão sendo construídas ou não. Se for para ser, vai ser. É a espontaneidade da vida que vai levar essas coisas a acontecerem. Coisa que eu não consigo contigo. Eu não consigo acreditar nessa espontaneidade. Eu fico preocupado o tempo inteiro".