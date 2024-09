Carta misteriosa e corpo no porão: o crime real que inspirou Longlegs

Sua filha era uma boneca que eles vestiam e eles tinham uma boneca de sua filha que já era uma boneca. Então ela é assassinada dessa forma louca, e as bonecas dormindo no porão... Alguma coisa nisso tudo começou a fazer sentido para mim.

Osgood Perkins sobre o crime contra JonBenét Ramsey

Envolvimento de bonecas foi levado para as telas. Um dos rituais seguidos por Longlegs é a fabricação de bonecas que serão enviadas para suas vítimas. Feitas de porcelana, as bonecas levavam consigo uma espécie de "essência satânica", que fariam com que as famílias escolhidas por Longlegs cometessem crimes a mando do assassino.

Visual do personagem principal permaneceu em segredo até o lançamento do filme. Para manter o suspense e surpreender ainda mais os espectadores, o rosto de Longlegs não foi divulgado nos trailers oficiais, sendo revelado somente na estreia do longa, que aconteceu em julho nos Estados Unidos e em agosto no Brasil. No filme, o rosto de Longlegs também demora a aparecer e, até então, somente sua voz é ouvida.

Nicolas Cage como o assassino em série Longlegs Imagem: Reprodução/YouTube/Loading Series

Em entrevista à revista New Yorker, Nicolas Cage comentou sobre Longlegs. "Eu me sinto abençoado por ter tido a chance de interpretar uma variedade eclética de personagens —e particularmente Longlegs, que não se parece em nada com ninguém que interpretei antes", declarou. No entanto, Cage explicou que não pretende interpretar outro serial killer.