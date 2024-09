Britney Spears posta fotos antigas para parabenizar filhos: 'Meus meninos'

Britney Spears, 42, parabenizou seus dois filhos Sean Preston, 19, e Jayden James Preston, 18, pelos seus aniversários com uma publicação em suas redes sociais.

O que aconteceu

A princesa do pop desejou feliz aniversário para os filhos com um carrossel de fotos antigas, publicado no sábado (14). Jayden completou 18 anos em 12 de setembro e Sean fez 19 anos em 14 de setembro.

"Este é o mês de aniversário dos meus meninos! Feliz aniversário! bebês e espero que realizem todos os seus desejos e muito mais!", escreveu na mensagem. Nos cliques, Britney lembrou de momentos com os meninos ainda bebês de colo.