Boni avalia que Faustão saiu chateado da Globo: 'Acredito que sim'

O ex-todo-poderoso da Globo relembrou que Faustão foi essencial para alavancar a audiência da emissora aos domingos. "Nós só conseguimos enfrentar o Silvio Santos quando completamos o domingo da Globo com o Fausto Silva, que foi brilhante, e nós conseguimos fazer uma competição de igual para igual [com o SBT]. Respeito o trabalho do Fausto e tenho uma paixão danada por ele, que é um ser humano extraordinário".

Fausto Silva encerrou contrato com a Globo em 2021, após 32 anos de parceria. O apresentador, entretanto, jamais demonstrou mágoas da emissora. Em recente entrevista ao próprio Cesar Filho, Faustão disse ser grato à Globo pelos anos em que foi contratado da empresa.

Boni é um dos principais responsáveis pelo chamado "padrão Globo de qualidade". Ele saiu da empresa em 1997, mas mantém laços com a emissora. Seu filho mais famoso, Boninho, era um dos principais nomes da empresa até ter sua saída anunciada na última sexta-feira (13). Além disso, Boni é sócio da TV Vanguarda, afiliada da Globo no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.