Bianca Bin ganha carro avaliado em R$ 115 mil de Sérgio Guizé

Bianca Bin, 34, ganhou um carro de presente do marido Sérgio Guizé, 44.

O que aconteceu

A atriz fez aniversário no último dia 3 e disse estar "toda boba" com o presente. "Toda boba com o presente do Sergião, do jeitinho que sonhava…100% elétrico. Ele chegou ontem, logo na sexta 13!!! E eu sou só gratidão e alegria. Eu disse que era um dia de sorte!", escreveu na legenda da publicação no Instagram.

O carro é da BYD, do modelo Dolphin Mini, avaliado em R$ 115 mil. Bianca mostrou algumas imagens do veículo na publicação da rede social.