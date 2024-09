A Fazenda: Flor Fernandez já namorou Amado Batista e teve climão com Xuxa

A apresentadora e jornalista Flor Fernandez foi confirmada neste domingo (15) no elenco de A Fazenda 16, da RecordTV.

Quem é Flor Fernandez?

A apresentadora ficou conhecida no Show de Calouros (1977-1996), como jurada, e no Jogo dos Pontinhos, do Programa Silvio Santos.

Durante o Show dos Calouros, Flor viveu uma polêmica com Xuxa Meneghel. Ela diz que foi expulsa do júri do "Show de Calouros" (SBT), após Silvio Santos dizer que a rainha dos baixinhos só entraria no palco se Flor não estivesse.