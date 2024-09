Antes de show, vocalista do One Republic bebe cerveja e passeia pelo Rio

Ryan também curtiu uma praia, com o resto da banda. Nas imagens, eles aparecem sentados em cadeiras típicas de praia, com guarda-sol e cerveja em isopor.

O cantor ainda publicou fotos em cafeterias da cidade e imagens da sacada do hotel e do calçadão do Rio. "Amo muito esse país."

Ele também mostrou o Pão de Açúcar e elogiou, com texto em português. "O Brasil me choca com sua beleza."

One Republic se apresenta neste sábado no Rock in Rio, no Palco Mundo.

Confira: