Transmissão ao vivo do NX Zero no Rock in Rio: veja onde assistir

O show da banda NX Zero no Rock in Rio será realizado neste sábado (14), a partir da 22h45 (de Brasília), na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Onde assistir? O Grupo Globo será o responsável pela transmissão. O festival será transmitido no Globoplay e canais Multishow e Bis. A programação está sujeita a alterações pelas emissoras.

A banda brasileira voltou aos palcos ano passado após oito anos de interrupção. O retorno foi um sucesso, com mais de 50 shows em várias cidades do Brasil.