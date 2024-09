Rock in Rio 2024: ingressos para domingo (15) estão esgotados

Os ingressos para este domingo (15) do Rock in Rio 2024, que marca o Dia do Rock no festival, estão oficialmente esgotados.

O que aconteceu

O Rock in Rio anunciou que os ingressos para domingo esgotaram em menos de 24 horas para para a abertura das portas.

Avenged Sevenfold é o headliner do Palco Mundo, enquanto Deep Purple faz sua estreia na Cidade do Rock como a principal atração do Palco Sunset.