Maurren Maggi, campeã olímpica, desiste de A Fazenda 16

Maurren Higa Maggi, ex-atleta e maior nome do atletismo feminino brasileiro, desistiu de participar de A Fazenda já no pré-confinamento. A informação foi divulgada na sexta-feira (13), por Cairo Jardim e confirmada por Márcia Fu na live Aquecendo o Feno, do canal oficial do programa no YouTube.

Maurren foi medalhista de ouro no salto a distância no Jogos Olímpicos de Pequim e a primeira brasileira campeã olímpica individual. Ela participou do "Dança dos Famosos", em 2015.

"A Sabrina Boing Boing gravou um conteúdo como se fosse ela que tivesse desistido de A Fazenda, mas a própria Record se pronunciou dizendo que ela não foi se quer chamada para o programa", explicou Cairo na conversa. "E quem desistiu foi a Maurren Maggi."