Mariah Carey curte viagem para China com os filhos antes de Rock in Rio

Nos comentários, Mariah e os filhos receberam apenas elogios. "Imagina conhecer a Mariah Carey na Muralha da China", disse um fã. "Rainha", afirmou outro. "Esperando você para comer um arroz com feijão na Av. Paulista, em São Paulo", brincou um fã brasileiro.

Mariah Carey se apresenta dia 22 de setembro, o último dia do festival, no Rock in Rio 2024, no Palco Sunset. Antes, cantora passará por São Paulo no dia 20 de setembro.