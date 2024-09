Lilly Collins elege look favorito de 'Emily em Paris': 'Cinematográfico'

Lilly Collins, 35, contou em uma entrevista exclusiva à revista People, sobre qual o seu visual predileto usado na 2ª parte da quarta temporada.

O que aconteceu

O conjunto composto por uma saia vintage preta da grife Elias, uma camisa branca com lenço no pescoço e sapatilhas pretas foi eleito como o favorito da atriz. "Para mim, pareceu uma Emilly mais italiana, vibes viagem de férias e mais prática para sair correndo por ai com sapatilhas. Eu achei cinematográfico."

Na temporada, a série leva Emily para Roma e a produção traz referências de produções que se passam na cidade para os looks da personagem. "Inclui o visual de 'Charade', assim como 'Roman Holiday'", diz a atriz sobre os filmes de Audrey Hepburn que se passam na Itália.