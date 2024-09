Juan Paiva faz aparição rara com a mulher no Rock in Rio

Juan Paiva curtiu o primeiro dia de Rock in Rio, com a mulher, Luana Souza, com quem é casado há 10 anos.

O que aconteceu

O ator postou uma foto do momento nos stories do Instagram com um emoji de coração. Os dois estão juntos desde a época da escola e são pais de Analice, 10.

Juan e Luana são discretos com a vida pessoal nas redes sociais. Porém, esporadicamente, exibem algum momento juntos e/ou da filha.