João Guilherme usa botas de R$ 14 mil no 2º dia de Rock in Rio; veja

João Guilherme completou o seu look para o segundo dia de Rock in Rio 2024 com botas avaliadas em R$ 14 mil.

O que aconteceu

João Guilherme compareceu ao segundo dia de Rock in Rio e optou por um look ousado. O ator usou lenço na cabeça, óculos escuros, camiseta branca, calça jeans oversized e botas com pelos.

O modelo de botas com pelos escolhido é da marca Balenciaga. O calçada custa em média R$ 14 mil.