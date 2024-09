Gio Ewbank ganha festa de aniversário surpresa da família em rancho

Giovanna Ewbank ganhou festa de aniversário surpresa da família e amigos neste sábado (14).

O que aconteceu

A apresentadora, que completou 38 anos, chegou no Rancho da Montanha, em Membeca, interior do Rio de Janeiro, vendada pelo marido, Bruno Gagliasso.

Lá, Gio foi surpreendida com uma comemoração intimista com os amigos e familiares. Nos stories, do Instagram, da influenciadora e amiga Carol Accioly, a artista apareceu emocionada com o carinho.