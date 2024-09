Filha de Elon Musk o critica depois de ataque a Taylor Swift: 'Incel'

Sim, eu vi "o tweet". Bobagem hedionda de incel. Eu realmente não tenho nada a acrescentar, é simplesmente abominável. Isso é óbvio e se você não vê como, então você é parte do problema.

Vivian ressaltou para seus seguidores que não deixassem ninguém falassem com eles desse jeito e criticou: "É nojento, depreciativo e incrivelmente sexista. Vocês merecem melhor". Ela acrescentou que por mais que parecesse óbvio, ainda era necessário ser dito.

"Não sou a maior fã desse assunto. Sou uma pessoa independente com meu próprio nome", acrescentou. Ao completar 18 anos e iniciar sua transição de gênero, a jovem também alterou sua identidade e pediu a retirada do sobrenome do pai, Musk, para não ser relacionada a ele. A jovem é fruto do primeiro casamento do bilionário com a escritora Justine Wilson.