Após 9 meses, Cher desiste de obter a tutela do filho Elijah Blue Almann

Cher entrou com o pedido de tutela em dezembro. Na época, documentos do pedido obtidos pela Page Six mostravam que, para Cher, "quaisquer fundos distribuídos a Elijah" seriam "imediatamente gastos em drogas", o que o deixava sem ter como se sustentar.

Allman admitiu no processo que teve problemas em lidar com a dependência química, mas disse no tribunal que agora está sóbrio. Ele é filho de Cher com o também músico Gregg Allman, que morreu em 2017.