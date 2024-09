Transmissão ao vivo do Rock in Rio 2024: veja onde assistir aos shows

Espaço Favela

15h - Para sempre favela é Terra Indígena, com Kaê Guajajara convida Totonete e o grupo Dance Maré

17h - Para sempre Música Clássica, com Nathan Amaral e Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem

18h40 - Para sempre Baile de Favela, com Buchecha, Cidinho e Doca, Funk Orquestra, MC Carol, MC Kevin o Chris e Tati Quebra Barraco

20h40 - Para sempre Funk, com Livinho, Mc Don Juan, MC Dricka, MC Hariel, MC IG e MC PH

Global Village

15h - Para sempre Jazz, com Antônio Adolfo, Joabe Reis, Joantahn Ferr e Leo Gandelman

17h - Para sempre Soul, com banda Black Rio, Cláudio Zoli, Hyldon

18h40 - Para sempre Bossa Nova, com Bossacucanova e Cris Delanno, Leila Pinheiro, Roberto Menescal, Wanda Sá

20h40 - Para Sempre Futuro Ancestral, com Gang do Eletro e Suraras do Tapajós

Supernova

14h30 - Para Sempre Indie, com Autoramas (14h30) Vanguart (16h); Chico Chico (18h) e Jean Tassy (20h)