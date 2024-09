Transmissão ao vivo de Travis Scott no Rock in Rio: veja onde assistir

O show de Travis Scott no Rock in Rio será realizado hoje (13), a partir da 0h (de Brasília), na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Onde assistir? O Grupo Globo será o responsável pela transmissão. O festival será transmitido no Globoplay e canais Multishow e Bis. A programação está sujeita a alterações pelas emissoras.

Travis Scott despontou no rap e no trap com seu som energético e cheio de psicodelia. Na quarta-feira (11), o norte-americano realizou um show no Allianz Parque, em São Paulo.