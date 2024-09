Leidy e Lucca sobre Nicole: 'Vive em um mundo paralelo e não a respeitam'

Leidy: "Tem pessoas que são muito divertidas, ela é muito necessária nesse jogo, ela trouxe uma alegria e uma leveza. Só que no jogo, você não pode... Por exemplo, ela é incrível e veio grandona para cá com seguidores, mas você vê que no jogo as pessoas não respeitam ela, essa é a parte que é preocupante."

Lucca: "Não respeitam, mas é porque ela é dessa forma. Ela 'é' assim. No início eu falei: 'Nossa, será que ela é assim?'. Você também achou isso?"

Leidy: "Ela não está se fazendo. Eu tive um pouco de dúvida porque ela chegou grandona e todo mundo falou que ela tinha uns vídeos engraçados e fiquei na dúvida. Igual quando veio o Paulo Vieira aqui, você se pergunta: 'O cara é assim na vida ou ele tá num personagem?'.