Lázaro Ramos se declara a Taís Araújo por 20 anos de casados: 'Te amo'

Ele concluiu a mensagem declarando seu eterno amor pela esposa. "Eu te amo. Eu sou feliz com você. Que bom que a gente tem planos juntos cada vez mais. Que bom que a gente tem uma missão aqui nesse plano, na terra juntos. Muito obrigado por tudo que você me ensina, por me fazer ter orgulho de você todos os dias. Por trocar afeto com você, por se transformar e por me recasar com você todos os dias, quase. Taís, eu te amo. Feliz 20 anos de casamento."