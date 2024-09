Isabelle Nogueira diz que Matteus pediu tempo após o fim do BBB

A ex-BBB rasgou elogios ao gaúcho. "Matteus é extremamente importante. A gente viveu o BBB junto e saiu junto [ele ficou em segundo lugar]. Então, a gente se entende. Matteus é um ser humano muito bonito, um homem muito prático, prestativo, um grande amigo e um amor. Essa é a verdade".

A cunhã ainda detalhou os desafios da transição do namoro para longe das câmeras. "Primeiro, ele me pediu um tempo. A gente saiu da casa, e eu estava super afim, e ele falou 'vai para a sua cidade porque a gente precisa refletir se é isso que quer'. Fiquei chocada, mas mudei rapidamente a chave. Falei 'não quero esse cara, eu vou ficar sozinha'".

A ex-sister disse que ficou sem falar com Matteus, e que depois, ele veio atrás dela. "A gente ficou sem se falar por uns quatro dias. Depois, ele ficou vindo atrás, e eu já estava voltando a querer. Foi quando ele falou 'eu não consigo te tirar da cabeça, não consigo parar de pensar em você, você é a mulher da minha vida'. Falei 'mas rápido assim?', e ele disse que não parava de pensar no que a gente viveu e no que a gente passou no hotel junto".

A dançarina de bumbá, porém, afirmou que não se deixou ser facilmente reconquistada. "Eu falei que já estava focada em outro propósito porque sou muito decidida, mas foi aí que a gente se acertou. Ele também é muito objetivo no que quer. Eu falei 'Matteus, você não quer curtir esse momento novo na sua vida? Você é jovem, nunca teve tanta visibilidade, é um homem muito bonito e vai fazer muito dinheiro. Não quer conhecer outras pessoas? É um conselho de amiga'".

A ideia não foi bem aceita pelo rapaz. "Ele disse 'é isso que você vai fazer, não é?'. Eu respondia que iria orar a Deus pelo meu casamento, trabalhar e focar na minha carreira. Eu ofereci as possibilidades a ele como amiga antes de firmar o compromisso, e ele disse 'só quero você, não quero outra mulher, não existe outra guria, não sei o que você fez comigo para eu não parar de pensar em você, estou enlouquecendo e preciso ir para aí' [para Manaus]. Achei que ele não viria, mas veio rápido! Desde então, a gente não se separou mais".

A decisão de morar junto também não foi fácil. "Eu sou mais pé no chão em relação a isso. Sou madura, unilateral e simples. Ele falou 'vamos morar em São Paulo', e eu disse 'não, eu vou morar em São Paulo na minha casa, e você mora na sua. A gente não vai morar junto porque não está na hora e vai dar briga'. Mas, com o passar do tempo, não tinha como não. Não temos outros momentos para ficarmos juntos".