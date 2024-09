Filha de Paul Walker exibe foto rara do pai em aniversário dele: 'Anjo'

Meadow Walker, 25, filha de Paul Walker (1973 - 2013), homenageou o ator por seu aniversário.

O que aconteceu

A modelo compartilhou, no feed de seu perfil do Instagram, um clique raro ao lado do ator. Paul, que morreu em um acidente de carro, completaria 51 anos nesta quinta-feira (12).

A influenciadora aparece na imagem ainda quando bem pequena. "Feliz aniversário para o meu melhor amigo. Te amo e sinto sua falta todos os dias. Obrigado por tudo. Para sempre meu anjo da guarda".