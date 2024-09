'Feios': autor comenta escolha de elenco 'feio' entre estrelas de cinema

Scott Westerfeld, autor do livro "Feios", contou a Splash que foi difícil escolher atores para a adaptação. Com Joey King no elenco, o filme estreia nesta sexta-feira (13) na Netflix.

É um grande problema escolher o elenco de um livro sobre aparências, em que os personagens são chamados de 'feios'. Fizemos o filme com estrelas de cinema de verdade, mas que tinham que se parecer um pouco como 'pessoas normais'.

'Plano de aparência vitalício'

"Feios" traz um mundo futurista, onde o governo impõe cirurgias plásticas a todos os adolescentes, quando completam 16 anos. Tally (Joey King) não vê a hora de receber seu procedimento e entrar oficialmente para a sociedade, adequando-se aos seus padrões estéticos e deixando de ser "feia".