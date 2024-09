Estrela da Casa: Gael tem crise choro com medo de sair

No Estrela da Casa (Globo), Gael deita nos pufes da área externa e chora ao dizer que está assustado com a possibilidade de ser eliminado.

Rodeado por Mayarah, Thália e Nick que o acolhem e fazem carinhos, Gael conta estar preocupado com sua família e com medo do que o público pensa dele fora da casa.

"E se eu sair daqui? Eu não quero sair, não quero, não quero. Eu não sei", disse o ator entre lágrimas.