'Não é desbeiçada': quem é a dona da 'vagina mais bonita do Brasil'?

Jean Grey acredita que sua genitália tinha potencial para vencer o concurso por ser harmônica. "Ela [a vagina] é simétrica e bem bonita. Todas as pessoas que já viram falaram que ela é bem pequenininha. Ninguém nunca falou que era feia, desbeiçada ou algo do tipo. Foi por isso que resolvi participar", disse ela em entrevista ao jornal Extra — vale lembrar que os padrões estéticos pressionam as mulheres e que cada vulva é uma vulva.

Criadora de conteúdo erótico há três anos, Jean Grey comemora os ganhos financeiros com a profissão. "Comecei a tirar foto e vídeo, aí descobri que podia ganhar dinheiro com isso. Comecei a fazer live em um site gringo. Depois, abri conta nos sites adultos. Só trabalho com isso. Meu carro chefe são as lives. Dá pra tirar muita grana. Teve um dia em que uma pessoa me deu R$ 15 mil, mas em troca tive que fazer 300 agachamentos ao vivo".

Em suas redes sociais, a jovem publica conteúdos sensuais. Com mais de 173 mil seguidores, Jean Grey posta fotos e vídeos com colegas, replica memes e faz coreografias. Em sua maioria, as postagens são com pouca roupa e provocação.

Campeã diz que já rejeitou pedidos bizarros de seus clientes, como um vídeo fazendo sexo com o próprio cachorro. "Tem sempre alguns pedidos estranhos que eu não faço. O dinheiro é bom, mas até um certo ponto. Sempre penso como a minha mente vai ficar após fazer algo inusitado".

Veja abaixo um dos vídeos de divulgação feitos por Jean Grey durante a votação: