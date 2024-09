Ex-BBB, advogada de Deolane é indiciada por associação criminosa

Adélia foi candidata a deputada federal, mas não conseguiu o número de votos necessários para exercer o cargo. Ela se filiou ao partido Patriota e teve apenas 718 votos em São Paulo. À época, a advogada estava grávida e afirmou que esperava o resultado.

Esse é um resultado que eu já esperava. Não fiz uma campanha, teve pessoas da minha família que nem ficaram sabendo que eu era candidata. Não houve um investimento nessa campanha. Até porque, estou grávida, na reta final da gestação, a minha gravidez é de risco e eu tive que priorizar a gravidez.

Ela foi uma das responsáveis por tirar Deolane e Pétala do elenco de A Fazenda 2022 (Record). A advogada entrou com uma liminar para retirar as ex-peoas da competição.