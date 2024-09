Virginia dança após nova internação e brinca: 'Chorar não adianta'; assista

Virginia Fonseca, 25, postou um novo vídeo após ser internada às pressas novamente nesta quinta-feira (12).

O que aconteceu

A influenciadora apareceu dançando no hospital ao som da música "Cuidado com a Lapada", do cantor Robyssão. "Depois da terceira cesárea, junto de uma virose, gastroenterite e uma reação alérgica", escreveu.

Virginia usou o bom humor ao falar sobre sua situação. "Tem que rir, né, gente? Porque chorar não adianta de nada", disse a influenciadora.