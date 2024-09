Rafaella Santos, irmã de Neymar, divulga novas fotos dos 3 sobrinhos; veja

Rafaella Santos, 28, abriu seu álbum de fotos do mês de setembro nesta quinta (12).

O que aconteceu

A influenciadora encantou os seguidores com registros dos sobrinhos. Ela publicou cliques de Davi Lucca, 12, Mavie, de 11 meses, e Helena, de dois meses.

Todos são filhos de Neymar, 32. Davi é fruto do namoro que o atleta teve com Carol Dantas, 30. Mavie é herdeira do craque com a atual namorada, Bruna Biancardi, 30. Já a caçula é filha do jogador com Amanda Kimberlly, 30, com quem ele teve um breve affair.