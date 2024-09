Nóbrega expõe acordo que impede filhas de Silvio Santos de mexeram na Praça

Carlos Alberto de Nóbrega, 88, disse que tem um acordo com Silvio Santos, morto no mês passado, que lhe dá autonomia para comandar A Praça É Nossa sem interferência das filhas dele.

O que aconteceu

Nóbrega explicou que, após se reconciliar com Silvio, depois de passarem 11 anos brigados, pediu ao amigo que lhe desse autonomia para conduzir A Praça. "Eu falei: não quero e nem tenho mais idade para ficar mais 11 anos brigado com você, [por isso] só vou te pedir uma coisa, não precisa estar escrito, a sua palavra [basta], de que ninguém vai se meter no meu programa", contou durante participação no podcast Boa Noite, Brasil.

Humorista destacou que Silvio concordou e isso lhe traz segurança para continuar no comando da Praça, mesmo após sua morte. "Ele [Silvio] falou: 'te dou minha palavra'. Estou lá [no SBT] há 37 anos, nunca ninguém, nem o Silvio [interferiu]. Faço programa, se dá quinze [pontos de audiência] está bom, se dá quatro ou vinte [também] está bom. Nunca ninguém falou nada. Isso que me dá segurança e o direito de errar, que sei que vou poder consertar".