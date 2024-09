Irmã de Kate Moss é internada por superdosagem de remédio emagrecedor

Os médicos que trataram da modelo disseram que a dosagem da droga injetada por ela em sua perna era para uma pessoa com, no mínimo, 100 quilos. Moss pesa por volta de 60 quilos.

Lottie explicou o ocorrido. "Alguns meses atrás, eu não estava feliz com meu peso, eu tinha uma amiga, e ela poderia conseguir para mim. Foi abaixo do normal, de um médico, mas não era como se você fosse ao consultório de um médico e ele prescrevesse para você, tirasse sua pressão arterial e fizesse exames, que é o que você precisa quando toma algo como Ozempic".

A influenciadora fez um alerta. "No final das contas, é um medicamento, é perigoso e realmente feito para perda de peso de pessoas de tamanho muito grande. Quando eu estava tomando, a quantidade que eu estava tomando era para pessoas com 100 quilos ou mais e eu estava na faixa dos 50. São essas pequenas coisas que eu queria saber antes de tomar. Mas eu tomei, você injeta na sua perna, e foi a pior decisão que já tomei. Este é um aviso para todos. Por favor, se você está pensando em tomar, não tome, não vale a pena"

Além da convulsão, Lottie disse que teve outros efeitos colaterais, como enjoos, palidez e queda drástica de peso, que girou em 10% da massa que tinha inicialmente, com apenas uma dose do remédio. Ela atingiu 53 em no intervalo de poucos dias.

A enfermeira que a recebeu no pronto-socorro se assustou ao saber da alta dosagem que ela estava tomando, além da quantidade de peso que ela perdeu em um curto período. Na área de urgência, Lottie pediu para ir ao banheiro, onde sofreu a convulsão.