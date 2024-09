Chico:'Qualquer mudança no Estrela da Casa precisa ser para gerar conflito'

Na Central Splash, Chico Barney e Bárbara Saryne falaram das recentes mudanças feitas pela produção na edição ao vivo do Estrela da Casa (Globo).

Chico elogiou uma mudança feita durante os Festivais, que acontecem às terças-feiras. Nesta semana, Silvero Pereira estava no meio do auditório conversando com convidados da plateia. "Dá um outro ritmo, parece um show, cria uma interação com a Ana Clara."

Uma outra alteração foi no formato da apresentação da Jam Session. Durante a interpretação de Gael e Mumuzinho de "A loba", de Alcione, o programa adicionou depoimentos feitos pela dupla sobre a gravação. "Eu achei os depoimentos ruins e que não acrescentaram nada."