Show da Turma do Pagode será exibido pela Amazon após Athletico-PR x Vasco

Sobre o novo projeto, Leiz explicou que "Mixturadin 3" é um mix de grandes sucessos e canções inéditas. Para a empreitada, a Turma do Pagode escalou um time de convidados de peso e qualidade para celebrar os 20 anos de carreira.

"Trouxemos alguns amigos para cantar com a gente. Fizemos duetos com músicas inéditas, com regravações e tem muita gente boa com a gente. Vou dar um spoiler: tem Thiaguinho, Ferrugem, Sorriso Maroto, Belo, Mumuzinho e Xande de Pilares".

E ainda teve spoiler para a Splash sobre a turnê da banda. "A galera pode esperar aí um projeto maravilhoso. E se Deus quiser, no início de 2025, vem turnê por aí! Teremos várias horas de pagode, muita festa e a nossa ideia é levar as participações da gravação para os shows da turnê".

A exibição acontece depois da partida entre Athletico-PR x Vasco, válida pelas quartas de final da competição, e também pode ser assistida no canal do Amazon Music na Twitch.

O repertório reuniu grandes sucessos como: "Deixa em Off", "Cobertor de Orelha/Surpresa de Amor", "Lancinho", "Camisa 10", "Bebê Vem me Procurar/Quem Ama Sente Sdds/Alô Ex" e, ainda, o grupo fez uma homemagem emocionante ao ex-vocalista do Molejo,

Anderson Leonardo, com o hit "Cilada". O músico morreu em abril, em decorrência de um câncer.

Leiz (tantã e vocal), Caramelo (banjo e vocal), Rubinho (pandeiro), Thiagão TDP e Neni (percussão), Marcelinho TDP (cavaquinho), Leandro Filé (violão) e Fabiano Art (surdo) somam 10 milhões de seguidores nas redes sociais, 2.7 bilhões de visualizações no canal oficial no Youtube e 4.4 bilhões de áudio/vídeo streams nas plataformas digitais.