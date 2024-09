Rosiane Pinheiro lamenta falta de apoio em doença: 'As pessoas são cruéis'

Rosiane Pinheiro, 50, símbolo sexual dos anos 90 como dançarina do grupo de axé Gang do Samba, desabafou sobre a falta de apoio quando enfrentou um quadro de depressão.

O que aconteceu

A dançarina abriu a caixinha de perguntas e respondeu o seguidor que questionou como foi enfrentar a doença. Na época, Rosiane chegou a pesar 100 kg.