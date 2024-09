Novelas ainda são relevantes? Sim, e elas estão invadindo o streaming

Mas houve benefícios. "Cinco dias de trabalho e dois dias de descanso", ri a atriz. "Ralamos para cacete, mas isso é qualidade de vida. Salve a [jornada de trabalho] 5 para 2."

Grazi Massafera caracterizada como a protagonista de 'Dona Beja' Imagem: Victor Frad/Divulgação

Problemas e contratempos

A nova "Dona Beja", versão de novela exibida originalmente na extinta Rede Manchete em 1986, será ainda mais ousada em cenas de sexo e violência.

Escrita por Daniel Berlinsky, com Bianca Comparato e Grazi Massafera — que, a exemplo da Camila, estavam soltas no mercado —, a novela ganhou mais espaço nas páginas de fofoca durante a produção.

"Dona Beja" será "totalmente um híbrido", diz Berlinsky — uma novela com história fechada, como em geral acontece com as novelas em TV aberta brasileiras, especialmente as da Globo.