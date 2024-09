Nick critica Evellin e Nicole e dispara sobre programa: 'Um tédio'

Nick: "Não é isso, sabe o que eu acho? A Nicole é debochada para c******, ninguém vê isso. Só quem vê é o ranzinza que briga até com a Nicole. Eu estava preparando o frango que tirei para descongelar antes da prova, porque eu não estou comendo mais as paradas. Falei: 'Galera, vou separar esse frango aqui para mim, não come, beleza?'. Aí, falaram: 'Pode deixar, ninguém vai comer'. Respondi: 'Porque eu fiz uma jarra de suco inteira e não bebi nenhuma gota'. Você viu o que a Nicole falou? 'Se você quiser tem suco ali, para você beber, bebe lá.' Debochada. Se eu chegasse e desse uma patada nela, ela ia ficar p***, todo mundo ia comprar o barulho e eu ia sair de ruim e ranzinza. Mas ninguém vê essas paradas. Só eu, o ignorante".

Nick: "Agora se eu mandar tomar no c* na frente de todo mundo, eu sou ruinzão. Ela mesma não faz nada aqui dentro, lava uma vasilha vez ou outra na vida. Se botar para espremer um suco de laranja, demora duas horas para fazer. Esses bagulhos não cola comigo, não. Na hora que eu me irritar vocês vão ver só".

Depois, com Gael no quarto também, Nick reclama do voto recebido por Evellin na última votação.

Nick: "Sempre falei com a doutora, fiz comida para ela, brigadeiro do jeito que ela gostava, vinha brincava. Chegou na votação: 'Porque eu não tinha proximidade com o Nick'. Se tivesse dormindo aqui, tivesse trocando ideia com nós, se apegando a gente, talvez seria diferente. Perdoei porque não fui para a Batalha. Se eu for, não vem querer chorar para o meu lado. Tá em cima do muro. Já dizia minha avó: 'Ficar em cima do muro é coisa do Diabo'. Uma hora dessa do jogo quer dormir lá e votar aqui".

Nick: "Para mim já acabou o amor tem tempo. Só que a galera gosta de ficar, briga e resolve. O programa não anda. Eu, se estivesse como telespectador vendo esse circo aqui, todo mundo gratiluz 24 horas, eu ia estar entediado. É o que estou sentindo nesta casa, estou entediado. Porque as pessoas não jogam, o jogo é se fazer de humilde: 'Sou tão legal, ninguém fala comigo, eu preciso tanto'. Não é visceral. Ninguém aqui está com sangue no olho de ganhar nada, estão preocupados em fazer as pazes".