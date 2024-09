Justin Timberlake faz acordo e se declara culpado após prisão; entenda

Com a decisão, o caso deixa de ser uma violação criminal e passa a ser considerado apenas uma infração de trânsito. No entanto, o artista seguirá com sua carteira de habilitação suspensa, por ter se recusado a fazer um teste de bafômetro.

O caso teve início no dia 18 de junho, quando Justin Timberlake foi preso por invadir a contramão duas vezes e não respeitar a parada obrigatória no trânsito. Na ocasião, ele se declarou inocente e foi liberado sem o pagamento de fiança.