Mulher de Dave Grohl inspirou músicas do Foo Fighters; saiba quem ela é

Dave Grohl, 55, vocalista do Foo Fighters, anunciou que teve uma filha fora do casamento com Jordyn Blum, 48. O casal está junto há mais de 20 anos.

Com Jordyn, Dave tem três filhas: Violet, 18, Harper, 15, e Ophelia, 10.

Quem é Jordyn Blum?

Ex-modelo, Blum foi descoberta por um olheiro em um supermercado, aos 12 anos. Ela modelou para revistas e diversas campanhas publicitárias.