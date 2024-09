Frankie Beverly, fundador da banda Maze, morre aos 77 anos

A causa da morte não foi revelada. Mas a família fez questão de destacar os feitos do artista em vida. "Ele viveu por sua música, família e amigos", disse o comunicado.

Frankie Beverly foi um dos grandes nomes do soul e do R&B. Com a banda Maze, o cantor emplacou grandes hits como "Before I Let Go", "Happy Feelin's" e "Joy and Pain".