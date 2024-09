Deolane processa Antonia Fontenelle por danos morais e pede R$ 30 mil

A advogada acrescenta que a apresentadora fez comentários desrespeitosos sobre a morte de MC Kevin, com quem Deolane era casada. Ela ainda alega que muitos dos vídeos de Antonia são "sensacionalistas", possuem títulos chamativos e induzem o pensamento de quem a assiste.

A juíza Renata Bittencourt Couto da Costa negou o pedido de que o processo corra em segredo de Justiça. Ela argumentou que a autora é uma pessoa pública.

A magistrada também indeferiu o pedido de tutela de urgência para proibir Antonia de citar e/ou mencionar Deolane nas redes sociais, imprensa, TV, etc., sob pena de multa diária. Para a juíza, o pedido "cerceia o direito à liberdade de expressão e livre manifestação do pensamento, o que não afasta a responsabilização da ré em excesso, abusos e exercício irregular do direito".

Antonia ainda será citada, e deve ter 15 dias úteis para se manifestar. Splash entrou em contato com a apresentadora e aguarda. O texto será atualizado assim que houver retorno.

Briga pública

A briga entre Deolane e Antonia começou em agosto, após a viúva de Marcos Paulo questionar a origem da fortuna da advogada. "Essa mulher comprou uma mansão de R$ 5 milhões, comprou uma mansão de R$ 12 milhões, uns carros que, juntando tudo, dá R$ 40 milhões. Ela fez uma postagem, sentada em frente à casa, e falou: 'não é ostentação, é superação'. A pergunta que não quer calar: superação de quê?", questionou Antonia.