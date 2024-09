Defesa recorre ao STJ para tentar tirar mãe de Deolane Bezerra da prisão

A defesa de Solange Alves, mãe de Deolane Bezerra, entrou com um pedido de habeas corpus no STJ (Superior Tribunal de Justiça). Ela está presa desde o dia 4 de setembro, na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife (PE).

O que aconteceu

Solicitação foi protocolada na noite de terça-feira (10). A família recorreu ao STJ após o TJ-PE negar o primeiro habeas corpus.

Pedido aguarda parecer do ministro presidente Herman Benjamin. A informação foi apurada pela reportagem de Splash.