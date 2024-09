Dave Grohl estava pronto para divórcio ao anunciar 4ª filha; entenda

Grohl deu a entender que sua traição provocou uma grande crise na família. "Amo minha esposa e minhas filhas. Estou fazendo tudo o que posso para reconquistar a confiança delas e ganhar seu perdão", disse ele em um comunicado divulgado nesta terça-feira (10).

As duas filhas mais velhas do casal teriam desativado seus perfis no Instagram após o anúncio do pai. As contas de Violet e Harper seguem fora do ar até esta quarta-feira (11).