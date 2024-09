Chico: 'Ascensão e queda de Deolane se dão pelo mesmo motivo, a exposição'

Com a prisão de Deolane e sua mãe, Solange Bezerra, na última semana, as irmãs da influenciadora, Dayanne e Daniele, têm usados suas redes sociais para atrair a atenção do público sobre o acontecido.

Desde a deflagração da operação, Dayanne e Daniele alegam que a irmã e a mãe sofrem uma "injustiça" e que a prisão é uma "perseguição". Elas também mobilizaram os fãs a irem para a porta do presídio protestar pela influenciadora, gerando uma pressão na Justiça para o andamento do caso.

"As irmãs entendem a importância midiática de ter o apoio popular", reflete Chico Barney no Central Splash desta quarta-feira (11). "Pessoas acusadas, até mesmo comprovadamente culpadas, manterem um discurso de injustiça que alimenta a base."