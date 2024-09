Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira os capítulos de 11 a 21/9

Luma se desespera e Viola se sente culpada. Rudá diz a Viola que não consegue ficar longe dela. Luma acusa Mércia de estar mancomunada com Molina. Moema aconselha Rudá a seguir seu coração. Luma perdoa Viola, com a condição de a amiga se afastar de Rudá. Mavi observa Molina saindo do quarto de Mércia, e conclui que a mãe tem um caso com o patrão. Ísis arma para Guga. Mércia faz uma revelação a Mavi.

Segunda-feira, 16 de setembro

Mavi fica chocado com o vídeo de Viola com Rudá. Mavi enfrenta Molina. Molina convida Mavi para morar na casa dele e orienta ele a se distanciar de Viola. Ísis dá dinheiro a Guga, mas ele acha pouco e a pressiona. Mavi confronta Viola sobre seu amante. Luma questiona Rudá sobre a mulher por quem ele se apaixonou. Luma desabafa com Viola. Viola conta para Luma que está solteira de novo. Ísis junta todas as suas joias para dar a Guga. Mercia aconselha Luma a esquecer Rudá e ir embora da ilha. Incentivado por Molina, Mavi procura Rudá. Mavi conta a Luma que Rudá tem um caso com Viola.

Terça-feira, 17 de setembro

Luma fica chocada com a revelação de Mavi. Molina mostra o vídeo para Luma, que se desespera. Molina incentiva Mavi a consolar Luma e se aproximar mais dela. Isis leva todas as suas joias para Guga, que lhe apresenta Leidi como sua namorada. Molina manda seguir Rudá, que vai até a casa de Viola. Mércia convence Luma a ir à casa de Viola, e ela flagra a amiga com Rudá. Luma confronta Viola. Ísis arma um plano contra Guga. Luma se revolta com Mércia ao perceber que ela armou para pegar Viola e Rudá juntos. Mércia alerta Molina sobre as desconfianças de Luma. Molina coloca Mavi contra Mércia. Mavi vai ao encontro de Luma na praia. Viola procura Luma e pede para conversarem.

Quarta-feira, 18 de setembro