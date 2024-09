Primeira mulher de Caetano Veloso faz rara aparição pública

Dedé Veloso, 76, fez uma rara aparição pública no show que Moreno Veloso, 51, seu único filho, fez no último fim de semana.

O que aconteceu

O cantor se apresentou no Teatro Rival Petrobras. A primeira mulher de Caetano Veloso, 82, ainda conheceu pessoalmente a atriz Camila Márdila, 36, que a interpretou no filme "Meu nome é Gal", lançado no ano passado.

Dedé Veloso foi casada durante 21 anos com Caetano Veloso. Eles se separaram em 1986.