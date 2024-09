Musa do Fluminense toma bronca em academia por treinar sem calcinha

Thalita Souza, 34, atriz do Teste de Fidelidade e musa do Fluminense, passou por uma situação desagradável na academia.

O que aconteceu

A modelo treina em São Paulo. Nesta segunda-feira (9), ela relatou que estava fazendo uma série de agachamentos sem calcinha, e uma mulher foi se queixar com a gerência do local. "Vi que o marido dela estava olhando. Ela que cuide do marido dela. Provavelmente, ele deve aprontar e ela acha que quem tem culpa são os outros. A mulher reclamou com o gerente e ele me chamou atenção. Me senti muito constrangida. Não fiz nada".

Thalita contou que malha sem calcinha por recomendações médicas. A modelo ainda garantiu que, mesmo depois do ocorrido, não vai começar a usar calcinha. "Segundo meu médico, o clima quente e úmido, já que suamos durante o exercício, acaba criando um ambiente propício para bactérias e germes. Não vou me prejudicar por causa dos outros".