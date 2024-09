Márcia Fu sobre retorno à Fazenda: 'Quem não gosta de mim, vai sofrer'

Márcia Fu, 55, comentou sobre a participação em A Fazenda 16 (Record) como apresentadora.

O que aconteceu

A ex-atleta celebrou a carreira na TV e na internet. "Estou me redescobrindo e me aventurando em novos desafios, não só na TV, mas também na internet, que era algo distante para mim. Está sendo legal demais poder misturar esses dois mundos e me envolver em tantos projetos diferentes. Apesar da correria, eu adoro muito me jogar nessa bagunça", disse em entrevista à Quem.

Nesta edição do programa, a ex-peoa fará parte do quadro A Fazenda: Nova Chance e Live do Eliminado. "Quem não gosta de mim, vai sofrer, viu? Posso dizer que vou estar em tudo quanto é canto e vocês vão ter overdose da queen [rainha]. E quem não acompanhar, eu vou meter o chicote! Estamos preparando tudo com carinho, leveza e humor para divertir muito a galera e fazer uma grande festa."