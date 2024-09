Filho de Chester Bennington detona retorno do Linkin Park: 'Apagou legado'

Jaime Bennington, filho de Chester Bennington (1976-2017), criticou o retorno do Linkin Park. Por meio do Instagram, ele detonou a escolha de Emily Armstrong como a nova vocalista da banda.

O que aconteceu

Jaime criticou declarações de um dos fundadores da banda, Mike Shinoda, e falou da ligação da nova integrante com a Cientologia e com Danny Masterson — ator que foi condenado a 30 anos de prisão por estupro.