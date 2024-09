Fabiana Justus comemora aniversário em meio a tratamento de câncer

Também estavam os avós maternos, Jacques Chryzman e Célia Chryzman. "Grande família", escreveu Ana Paula Siebert ao divulgar a foto da família reunida.

A empresária também compartilhou uma reflexão sobre como está sendo fazer aniversário após tudo o que viveu ao longo deste ano. "Só consigo agradecer. Agradecer por estar aqui [..] Esse ano, apesar de extremamente desafiador, me ensinou muito. Me ensinou a curtir o presente. Me mostrou a minha força. Comemoro hoje mais do que comemorei nos outros anos, porque esse ano me mostrou o quanto minha vida é maravilhosa."